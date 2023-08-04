Siklik denilen hormon ilaçlarının amacı düzenli adet kanaması sağlamalarıdır. Bu ilaçlar, erken yaşta menopoz dönemine girmiş kadınlara uygulanır.

Ancak bu siklik hormon ilaçları kullanımına rağmen kanamalar düzenli olarak yaşanmıyor ise zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Adet kanamalarının yaşanmasına yol açmayan diğer menopoz dönemi için kullanılan hormon ilaçlarında ise ilk 3 ay lekelenmeler ya da düzensiz kanamalar olabilir. Ancak bu 3 ay sonrasında da düzensiz kanamalar ve lekelenmeler devam ediyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekir.

Kimi zaman idrar yollarından ya da bağırsaklardan kanamalar gelebilir. Bu gibi kanamaları vajinal kanamalarla karıştırmak mümkündür. Ancak bu kanamalar, postmenopozal kanamalar kapsamında değildir.

Menopoz döneminden sonra görülen kanamaların sebepleri:

Atrofik endometrium – Rahim İç Tabakasının Aşırı İncelmesi

Dışarıdan östrojen takviyesi, yani Hormon tedavisi

Endometrial hiperplazi – Rahim iç tabakasının aşırı kalınlaşması

Rahim içerisinde polip yapısı ya da rahim ağzında polip

Endometrium – rahim kanseri

Meme kanseri için kullanılan ilaçlar

Menopoz sonrası yaşanan kanamanın kaynağı nedir?

Vajen:

Vajinal atrofi yani vajinada incelme, küçülme ve kuruluk neticesinde ve cinsel ilişki sebebiyle yaşanan travma kaynaklı olabilmektedir. Bunun dışında vajinadan kaynaklanan kitleler sebebiyle de kanama meydana gelebilmektedir.

Rahim ağzı:

Rahim ağzında mevcut olan polipler, kanamaya sebep olabilmektedir. Polipler genellikle iyi huylu kitlelerdir.

Rahim kaynaklı kanamalar:

Rahim iç tabakasındaki aşırı incelme ya da aşırı kalınlaşma neticesince bu alanda meydana gelmiş polip ya da miyom gibi yapılar kanamaya sebep olabilmektedir.

Menopoz Dönemi Ardından Yaşanan Kanamaların Teşhisi

Postmenopozal kanama sorunu olan kadınların ilk olarak kanama sebebini tespit etmek gerekmektedir. İlk olarak kanama kaynağını saptamak için ayrıntılı bir jinekolojik muayene yapılır.

İlk olarak spekulum aracılığı ile rahim ağzında herhangi bir patoloji mevcudiyeti araştırılır. Bu muayene dışında ultrason ile rahim ve yumurtalıklar araştırılır.

Gerek duyulur ise Salinfüzyonsonografi (sis) ya da histeroskopi teknikleri ile rahim iç duvarı araştırılır. Menopoz ardından yaşanan dönemde rahim içinden kanama sorunu yaşayan hastalara endometrial biyopsi yapılması gerekmektedir. Bu işlem ile rahimiçinden kürtaj ile parça alma işlemidir.

Bu uygulama menopoz dönemi ardından yapılan kontrollerde rahim iç zarı (endometrium) 4-5 mm’den kalın olan kadınlara yapılmaktadır. Bu kontrollerin kanaması olmayan ama rahim iç zarı kalın olan hastalara da yapılması gerekir.

Menopoz Dönemi Ardından Yaşanan Kanamaların Tedavisi

Menopoz dönemi ardından ortaya çıkan kanamaların tedavisi ise, kanama sebebi saptandıktan sonra planlanır.

Şayet menopoz dönemi sonrası yaşanan kanamanın sebebi rahim ağzında bulunan polipler ise, poliplerin alınması gerekebilir.

Şayet menopoz döneminden sonra yaşanan kanamanın sebebi rahim iç tabakasının kalınlaşması ise, patolojik tipine göre medikal tedaviye başvurulabilir. Kimi zaman cerrahi girişim yapılması gerekebilir.

Menopoz dönemi ardından yaşanan kanamaların tedavisi tamamen soruna bağlıdır. Ancak kanama sebebi ne olursa olsun, mutlaka zaman kaybetmeden bir doktora başvurmak ve tedaviye geç kalmadan başlamak gerekir. Menopoz döneminde yaşanan kanamalar normal olarak kabul edilmez ve kanser gibi ciddi sorunların habercisi olabilirler.