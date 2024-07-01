Bilecik halkının merakla beklediği Gölpark Fest’e günler kaldı.

Vali Şefik Aygöl, 5-6-7 Temmuz tarihleri arasında Pelitözü Göpark’ta gerçekleşecek olan Gölpark Fest için hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aygöl’e ilgili kurum müdürleri eşlik etti. Yapılan incelemelerin ardından Vali Aygöl, Bilecik Kamp ve Karavan Derneği’nin çay sohbetine konuk oldu. Yaptığı konuşmada Gölpark Fest için heyecanlı olduğunu belirten Vali Aygöl, ‘’5-6-7 Temmuz tarihlerimizde Bilecik ve çevre illerden gelen vatandaşlarımıza güzel bir şölen yaşatma çabasında olacağız. Son hazırlıklarımız tam gaz devam ederken biz de her gün burada kontrollerimizi sağlıyoruz. Herkeste olduğu gibi bizlerde de heyecan dorukta. Hepimiz için en güzelinin ve en iyisinin olmasını diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.