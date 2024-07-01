Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. 1 Temmuz'da, futbolseverler iki önemli karşılaşmayı izleme fırsatı bulacak. Bugünün programında Fransa, Belçika, Portekiz ve Slovenya sahaya çıkıyor.

Saat 19:00'da, turnuvanın favorileri arasında yer alan Fransa ve Belçika karşı karşıya gelecek.

Günün ikinci maçı ise 22:00'de başlayacak ve Portekiz ile Slovenya'yı karşı karşıya getirecek. Portekiz, Cristiano Ronaldo ve genç yeteneklerle dolu kadrosuyla turnuvanın güçlü ekiplerinden biri. Slovenya ise bu aşamaya kadar sürpriz performanslarla adını duyurdu. İki takımın da çeyrek finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacağı bu maç, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

Turnuvada şu ana kadar İsviçre, Almanya, İngiltere ve İspanya çeyrek finale yükselmeyi başardı. Son 16 turu, 2 Temmuz'da oynanacak son maçlarla tamamlanacak ve çeyrek finale kalan tüm takımlar belli olacak. A Milli Takımımız ise yarın, 2 Temmuz'da, Avusturya ile karşılaşarak üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Bugünün maç programı şöyle:

19:00 Fransa - Belçika

22:00 Portekiz - Slovenya