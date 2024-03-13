31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala adaylar ve başkan adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir dizi ziyaret için Bursa'ya geliyor.

Akşener'in programını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu 15 Mart Cuma günü Elegans düğün salonunda gerçekeltirilecek iftar programına katılacağı belirtildi.

Yapılan paylaşım şöyle;

"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener hanımefendinin teşrifiyle gerçekleştireceğimiz teşkilat iftar programımıza tüm teşkilat mensuplarımız davetlidir."