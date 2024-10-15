Kaza anı, gencin arkadaşının video kaydına yansıdı. Olay, Osmangazi ilçesi Yahşibey, Bozkurt Caddesi'nde meydana geldi. Downhill sporcusu olan genç, 225 basamaklı dik merdivenleri parkur olarak kullanmaya başlamıştı. Arkadaşı, bu anları kaydetmek için kamerayı açarken, gencin bisikletle aşağı indiği sırada bir otomobili fark etti ve uyarıda bulunmaya çalıştı. Ancak, bisiklet otomobile çarparak savruldu.

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, her hafta kazaların yaşandığını belirterek yetkililere duruma müdahale etmeleri çağrısında bulundu. “Gençler burayı parkur olarak kullanıyor. Çok ciddi yaralanmaların olmasını istemiyoruz, gençlerimizin canı yanmasın,” ifadelerini kullandılar.