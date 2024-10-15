Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şentürk Hoşgül, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine bağlı olarak faaliyetlerde bulunan Azerbaycan Medeniyet Merkezi'ne ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Azerbaycan Medeniyet Merkezi Başkanı ve Kültür Müsteşarı Samir Abbasov 'un ev sahibi olduğu ziyarette, Azerbaycan Medeniyet Merkezi ile yapılabilecek ortak çalışmaların masaya yatırıldığını ifade eden Başkan Hoşgül, " Medeniyet Merkezi Başkanı Samir Beye, Kültür ve Sanat şehri olma yolunda ilerleyen, Şehzadeler şehri Manisa'mız hakkında bilgiler sunduk, Dünyaca tanınan Mesir Festivalinden bahsettik ve kendisine Mesir Macunumuzu takdim ettik " dedi.

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Azerbaycan Medeniyet Merkezinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, memnuniyet duyduklarını ve gayet başarılı bulduklarını belirten Başkan Hoşgül, "Misafirperverliği için Azerbaycan Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Samir Abbasov'a teşekkür ederim. 15 - 17 Ekim tarihlerinde Azerbaycan Medeniyet Merkezi tarafından İzmir ve İstanbul da Azerbaycan Kültür ve Sanat Günleri düzenlenecek. Aynı takvim içerisinde İzmir'de Ege Üniversitesinde düzenlenecek olan ve 15-19 Ekim tarihlerini kapsayan, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'ne bağlı Azerbaycan Medeniyet Merkezinin bünyesindeki Devlet Sanatçıları ve Halk dansları ekiplerinin de yer alacak. Türk Dünyası Matbuat Sempozyumu'na ilgilileri, dernek üyelerini ve hemşehrilerimizi özellikle davet ediyoruz. Çünkü sempozyumun açılış oturumunu bu yıl içerisinde kaybettiğimiz, derneğimizin onursal üyesi, büyüğümüz Doç. Dr. İrfan Murat Yıldırım adını taşımaktadır. Bu vesile ile bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese başta düzenleme kurulu başkanı Doç Dr. Yılmaz Özkaya'ya da ayrıca teşekkür ederim " dedi.

Kaynak: igf