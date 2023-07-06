Batman Valisi Ekrem Canalp, herkesi Mereto Dağı'nın ihtişamını görmeye davet etti.BATMAN (İGFA) - Batman Valisi Ekrem Canalp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek dağı olan 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı'na tırmandı.

Sabah erken saatlerde Sason ilçe merkezinden Mereto Dağı eteklerindeki Purşeng Yaylası'na kadar araçlarla giden Vali Canalp ve beraberindekiler, 1 saatlik bir yürüyüşten sonra zirveye vardı. Zirevede kahvaltı yapan ziyaretçiler zirveden Batman, Diyarbakır, Muş ve Bitlis illerinin köylerini görmenin heyecanını yaşadılar.

Mereto’yu yıllardır duyduklarını belirten Vali Canalp, zirvede yaptığı açıklamada, bu güzelleri görmenin harika bir duygu olduğunu söyledi.

Vali Canalp, “Mereto’nun güzelliklerini çok farklı vesilelerle dinleme imkanım olmuştu. Ancak bugün burada bu güzellikleri kendi gözlerimizle görmek çok harikulade bir duygu. Bu güzel duyguyu görmeye, yaşamaya, hissetmeye herkesi davet ediyorum. Batman’a gelsinler burada Mereto’nun zirvesinden hem Batman’ın hem de Güneydoğu Anadolu bölgesinin muhteşem güzelliklerini görsünler” dedi.

Tırmanışa Sason Kaymakamı Murat Mete, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, Sason İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir ve vatandaşlar katıldı.