Olayın sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen ekipler, konvoydaki araçları kısa sürede tespit etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayda sorumluluğu bulunan U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. isimli sürücülere toplamda 49 bin 810 TL para cezası uygulandığını belirtti. Ayrıca, U.G., B.K. ve B.T.S. hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatılarak Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliği’ne sevk edildikleri ifade edildi. Konvoya ait üç araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamaya yönelik hazırlanan 36 maddelik yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk. Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık Asker Uğurlama, Düğün vb. nedenle Köprü, Tünel, Viyadük ve Otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180.000 ₺ para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir"