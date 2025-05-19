Yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarını genişletmesinin bölgede huzur ve istikrarı sağlama çabalarını zayıflattığı vurgulandı.

Açıklamada, “Müzakerelerin devam ettiği bir dönemde İsrail’in Gazze’deki saldırılarını genişletmesi, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm girişimleri zayıflatmaktadır. Bu durum, İsrail’in kalıcı bir barışa ulaşma niyetinde olmadığını bir kez daha göstermiştir,” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze’nin farklı bölgelerinde süren operasyonların derhal sona erdirilmesi, insani yardımların girişine izin verilmesi ve acil ateşkesin sağlanması çağrısını yineledi.

Ayrıca, uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, “Bölgesel barış ve güvenliğin tesis edilmesi adına uluslararası toplumun İsrail’e karşı etkili ve kararlı adımlar atması büyük önem arz etmektedir. Uluslararası camiayı hukuki ve insani yükümlülükleri doğrultusunda harekete geçmeye davet ediyoruz,” denildi.