İzmir Büyükşehir Belediyesi, UEFA tarafından EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında "bozkurt" hareketi nedeniyle 2 maç ceza verilen milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelini dikme kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin (İZBB) Ağustos ayı olağan meclis toplantısında, gündeme eklenen çeşitli önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu. Bu önergeler arasında, UEFA Disiplin Kurulu'nun, Merih Demiral'a "bozkurt" hareketi sebebiyle verdiği 2 maçlık ceza da yer aldı. Belediye meclisi, milli futbolcunun heykelinin İzmir'de dikilmesi önerisini oy birliğiyle kabul etti.