Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, 'Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayımlanan Ramazan Bayramı mesajı şöyle:

'Değerli Galatasaraylılar, bayramlar aynı duyguda buluştuğumuz, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel zamanlardır. Galatasaray'ın en büyük gücü olan sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak ülkemizi başarıyla temsil eden Erkek futbol takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Kurucumuzun koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefini önümüzdeki sezon çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bu sezona dair hedefimiz nettir: 26. şampiyonluk ve 20. Türkiye Kupası. Öte yandan kadın voleybol takımımızın CEV Cup'ta finale yükselmesi de camiamız ve ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemizdeki huzurun devamına, dünyada barışın gelmesine katkı sağlamasını diliyorum. Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum.'