Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırıyı bu hafta gerçekleştirebileceği konusunda uyardı. Kirby, olası saldırıların ciddi boyutlarda olabileceğini belirterek, "Hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İsrail, İran'ın olası bir saldırısına karşı önlemlerini alırken, ABD'den yapılan bu açıklama Orta Doğu'daki gerilimi daha da artırdı. İsrail istihbarat kaynakları, ABD merkezli medya kuruluşu Axios'a verdikleri demeçte, İran'ın birkaç gün içinde İsrail'e saldırabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz Cuma günü, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, misillemenin uygun bir zamanda gerçekleşeceğini ve bu eylemin olası bir ateşkesi etkilemeyeceğini söylemişti. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığını ifade etmişti. Kaynaklara göre, bu saldırılar füze ve drone kullanılarak gerçekleştirilecek ve İsrail'de yoğun nüfuslu bölgeler hedef alınacak.

Son istihbarat değerlendirmeleri, perşembe günü yapılması planlanan ateşkes görüşmelerinden önce bir saldırının gerçekleşebileceğini ve müzakereleri tehlikeye atabileceğini gösteriyor.