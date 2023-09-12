Morca Mağarası'na keşif gezisi için giren ABD'li Mark Dickey, mide kanaması geçirince 1040 metre derinlikte mahsur kaldı ve tam 11 gün sonra kurtarıldı. 40 yaşındaki Dickey, yaşadığı mutluluğu paylaşırken, "Türk hükümetinin hızlı müdahalesi ve sağladığı kaynaklar hayatımı kurtardı. Hayatta kalma şansımın olmadığını düşünüyordum. Yeniden yeryüzüne çıkmak inanılmaz bir duygu" dedi.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda gerçekleşen keşif gezisine katılan ekibin lideri olan profesyonel mağaracı Mark Dickey, 2 Eylül'de Morca Mağarası'nda 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi. Dickey'in durumu kötüleşince, ekip arkadaşlarından biri, mağaradan yardım çağrısı yapmak için hastalandığı yerden 500 metre uzaklıktaki sabit telefon hattına ulaşmaya çalıştı. Nişanlısı Jessica ve diğer ekip üyeleri, Dickey'in durumunu iyileştirmek için ellerinden geleni yaptılar. 3 Eylül'de yardım çağrısı başarıyla gerçekleşti ve AFAD, AKUT ve UMKE gibi ekipler bölgeye sevk edildi.

Kurtarma operasyonunda yer alan Bulgar ekipleri, Dickey ile temas kurdu ve ona kan verip serum bağladılar. Doktorların onayıyla 9 Eylül'de kurtarma operasyonu başladı. Mağara içinde 7 ayrı bölüme bölünerek sedye ile adım adım taşınan Mark Dickey, bugün saat 00.30 civarında mağaradan çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından muayene edilen Dickey, helikopterle Mersin Şehir Hastanesi'ne taşındı ve yoğun bakıma alındı. Sağlık durumuna göre normal bir odaya alınacak.