Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son verilere göre brüt döviz rezervlerini 1 Aralık itibarıyla 93 milyar 233 milyon dolara yükselterek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde rezervler, önceki tarih olan 24 Kasım'a kıyasla 2 milyar 236 milyon dolarlık bir artış gösterdi. 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, hızlı bir yükselişle yeni bir zirveye ulaştı.

Ayrıca, TCMB'nin altın rezervleri de dikkat çeken bir artış gösterdi. Altın rezervleri, söz konusu dönemde 1 milyar 420 milyon dolarlık bir artışla 46 milyar 916 milyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.