İnegölspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına Bahaddin Güneş idaresinde tesislerde yaptığı çalışma ile devam etti.

Teknik Direktör Bahaddin Güneş, yaptığı açıklamada, sakat oyuncularının çokluğundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Güneş,

Dün dünde kalmıştır. Bugüne bakacağız, yarına bakacağız. Hakikaten eksikliklerimiz vardı bayağı, 7 tane eksiğimiz vardı. 2 de öyle bıraktık cezalı olarak Cengiz ve Uğur. Onun için 9'a çıktı gibi görünüyor ama birkaç tane arkadaşımız gelebilir. Onları bilemiyorum daha, Cumartesiye kadar bekleyeceğiz. Onun haricinde ben keyif aldım. Şöyle yani 20 dakika oyunun kontrolünü kaybettik. 20 dakika rakip Karaman iyiydi. Ondan sonra yaklaşık 60-70 dakika oyun üstünlüğü bizdeydi. Pozisyonda bulduk. 2 tane verilen gol var ki bunların hani mazereti olmaz ama bir tanesi bariz gol. Yediğimiz golde de faul var ama atılan hocalarımız, spor direktörümüz, ben hak etmedik. Yani hiç hocaya bir şey demedik ama kamuoyu takdirine bırakıyoruz bunu. Dün dünde kaldı. Önümüze bakacağız. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Yani lig üçüncüsü. Kupa maçlarını izledim ben Pendik'ten. 5-3 yenildiler ama 3 tane bir süper lig takımına gol atmışlar. Çok da pozisyon yakaladılar. Genç bir takım, dinamik bir takım, etkili oyuncuları var. O etkili oyuncularla. Bizde işte analizlerimizi yapacağız. Öyle hazırlanacağız. Biz elimizdeki kadroyla en iyisini çıkartmaya çalışacağız. Elimizdeki mevcut kadroyla, puan veya puanlar almak zorundayız. Devre arası geliyor. 3 maç kaldı. Bu 3 maçta alacağımız puanlarla beraber önümüze bakacağız. Yani yukarıda mıyız, aşağıda mıyız diye. Aşağıda 4-5 puan gibi görülüyor hem yukarıda play off'ta 4-5 puan gibi görülüyor, ikisinin ortasındayız aslında. Ama dediğim gibi biz Allah kısmet ederse yukarıyı düşünüyoruz. Yukarısı içinde mücadele etmek zorundayız. Oyuncuları hazırlıyoruz, konuşuyoruz. Analizimizi yapacağız, maça hazırlanacağız.