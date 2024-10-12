Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlandı. Etkinlik ve Sanat Merkezi’nin bahçesinde kurulan atölyelerde düzenlenen etkinliklerde kız çocukları gönüllerince eğlendi, günlerini kutladı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi her özel günde olduğu gibi ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nü de unutmadı ve kız çocuklarına dolu dolu etkinliklerin olduğu bir gün hazırladı. Kent genelinde birçok okuldan çocukların katıldığı etkinliklerde; seramik, anne-kız bileklik, drama, çiçek dikim, spor gibi pek çok alanda kurulan atölyeler çocuklar doyasıya eğlenirken, uzmanlar tarafından da mahremiyet eğitimi verildi.

Etkinliğe Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile ilgili müdürler ve personel katılım sağladı. MESKİ müdürlerinin ve personelin de yer aldığı etkinlikte çocuklara suyun önemi eğlenceli bir dille aktarıldı. Yüzlerce çocuğun katılım sağladığı ve tüm gün süren etkinlikte sahil çocuk kahkahalarıyla şenlendi. Çocuklara ayrıca patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.

DURSUN: “ÇOCUKLARIMIZA MUTLU OLDUKLARI GÜNÜ HEDİYE ETMEK İSTEDİK”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Aile ve Çocuk Şube Müdürü Nazlı Cemre Dursun, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında 14 farklı atölye düzenlediklerini anlatarak, “Bugün hem psikomotor, psikososyal gelişimlerini de destekleyecek nitelikte atölyeler düzenledik. Bu atölyelerimiz içerisinde drama atölyesi, resim atölyesi, sanat terapisi, seramik atölyesi, spor, yoga atölyesi gibi çeşitli atölyelerimiz var. Çocukların güvenliği, yaşam hakları, kendini ifade edebilme özgürlüğü bizim için çok önemli konular. Bu yüzden mahremiyet eğitimi ve çocuk hakları atölyesi de gerçekleştirdik” dedi.

Çocukların birbirleriyle iletişime geçerek sosyalleştiğini ifade eden Dursun, “Bu psikososyal becerilerini geliştirmelerine destek oldu. Aynı zamanda iletişimlerini destekleyecek ve kendi farkındalıklarını sağlayacak atölyelerimiz de buna destek sağladı. Ulu Önder Atatürk’ün sözüyle ‘Çocuklar bizim geleceğimizin güvencesi, aynı zamanda yaşama sevincimiz.’ Bizim için çok önemli. Biz de kız çocuklarımıza mutlu oldukları günü hediye etmek istedik” diye konuştu.

TERZİOĞLU: “KIZ ÇOCUKLARINI DÜŞÜNMEK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK”

Etkinlik ve Sanat Merkezi’nin birçok etkinliğine çocuğunu getirdiğini anlatan ve Dünya Kız Çocukları Günü’nde böyle bir etkinlik yapılmasının çok mutluluk verici olduğunu dile getiren velilerden Dilek Terzioğlu, “Çocuğumu sürekli buraya getiriyorum. Çok güzel eğleniyor, çok memnunuz. Kız çocuklarını düşünmek kadar güzel bir şey yok. Belediyemizin böyle bir etkinlik yapması çok güzel” dedi.

BEDİR: “BUGÜN BİZİM GÜNÜMÜZ”

Kendileri için düzenlenen etkinliklerde gönlünce eğlenen Elif Sude Bedir, “Yüzümü boyadım. Balonlar yaptık. Kilden kase yaptık. Birçok atölye kuruldu. Tek tek bütün atölyelere baktım. Bugün bizim günümüz. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun” dedi.

Etkinlik ve Sanat Merkezi’ne sürekli geldiğini anlatan Naz Esen, “Resim yaptım, taş boyama yaptım. Arkadaşlarımla Etkinlik ve Sanat Merkezi’ne geldik. Eğlenceli, iyi ki böyle bir etkinlik olmuş. Biz zaten buraya hep geliyoruz. Etkinlik ve Sanat Merkezi’ni çok seviyorum” dedi.

Birçok atölyede eğlenceli etkinliklere katıldığını söyleyen miniklerden Esila Aydın, “Burada bileklik yaptım, resim ve boyama yaptım. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü, biz de burada çok eğleniyoruz. Burayı sevdim. Arkadaşlarımla eğleniyorum” dedi.