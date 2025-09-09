Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla mesleki eğitim projelerine hız kesmeden devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdama daha kolay katılabilmesi için mesleki eğitim projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen ‘Toplu Taşıma ve Otobüs Şoförü Yetiştirme Kursu’, yurttaşların hem mesleki yeterliliklerini artırıyor hem de istihdam kapısını aralıyor.

Kurs, D sınıfı sürücü belgesi olan tüm yurttaşlara açık olarak düzenleniyor. Eğitim süreci iki aşamada ilerliyor. İlk olarak, kursiyerler Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezi’nde 1 ay boyunca teorik eğitim alıyor. Bu süreçte katılımcılara ‘İlkyardım’, ‘Öfke kontrolü’, ‘İletişim yöntem becerileri’, ‘Stres yönetimi’, ‘Trafik okuryazarlığı ve kuralları’, ‘Ulaşımda enerji verimliliği’ gibi konularda kapsamlı bilgiler veriliyor. Teorik eğitimin ardından kursiyerler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı MEŞOT Otobüs Yerleşkesi’nde uygulamalı eğitim alıyor. Burada kursiyerler hem direksiyon eğitimi alıyor hem de teknik, mekanik ve bakım alanlarında bilgi sahibi oluyor. 15-20 kişilik sınıflarda verilen bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK ‘Toplu Taşıma Otobüs Şoförlüğü Sertifikası’ almaya hak kazanıyor.

Büyükşehir, yol açmaya yalnızca şehir trafiğinde değil; kadınların hayatlarında da devam ediyor

2 çocuk annesi ve lise mezunu olan Hatice Taş, Mersin Büyükşehir’in sunduğu eğitim programına katılarak kariyerinde önemli bir adım attı. Tüm teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan Taş, gerekli sertifikayı aldıktan sonra, Mersin Büyükşehir’in otobüs şoförlüğü için açtığı ilana başvurdu. Başvuru sürecindeki tüm aşamaları başarıyla geçen Taş, artık Mersin sokaklarında uzun ve körüklü otobüsleri ustalıkla kullanıyor.

Hatice Taş’ın bu yolculuğu, yalnızca bireysel bir başarı hikâyesi değil; aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kadınların yaşamın her alanında güçlü bir şekilde var olabilmesi için yürüttüğü çalışmaların da somut bir örneği. Dışarıda ücretli olarak alabileceği kapsamlı bir eğitimi ücretsiz şekilde tamamlayarak istihdama kazandırılan Taş’ın hikâyesi, hem kadınlara ilham veriyor hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını gözler önüne seriyor.