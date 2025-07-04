Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent içi trafik akışının hızlanması adına kavşak yenileme faaliyetlerine devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Nüfusu ile doğru orantılı olarak motorlu araç sayısı da her geçen gün artan Tarsus’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından kritik noktalarda gerçekleştirilen kavşak düzenleme ve yenileme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde Tarsus’un D-400 batı giriş kısmı olan Nusret Mayın Gemisi Parkı bölgesinde kapsamlı yol ve peyzaj düzenleme işlemini uygulayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdi de kentin ana arteri konumunda bulunan Atatürk Caddesi ile Mavi Bulvar’ın kesişme noktası olan Cetvel Köprüsü kavşağında, detaylı yenileme işlemini yerine getirdi.

Trafik akışını yavaşlatan söz konusu alandaki dönel kavşak kaldırılarak; orta refüj, araçların istikamet aksları doğrultusunda revize edildi. Kuzey-güney hatlarında duraklama noktaları ve hat girişleri genişletilirken, görüşü engelleyen unsurlar kaldırılıp trafik akışının hızlanması sağlandı.

Mobese kamera sisteminin görüş açısını engelleyen unsurların da kaldırıldığı çalışmada, sinyalizasyon sisteminde sağa dönüşlerin serbest olması için altyapı tamamen yenilendi. Sıcak asfaltla kaplanan kavşakta çizgileme işlemi de yerine getirilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.