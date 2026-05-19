Edinilen bilgilere göre olay dün yaşandı. Metin Ö. (37), yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’ndeki kasap ve lokantaya giderek tabancayla ateş açtı. Saldırıda çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan hayatını kaybetti.

Olayın ardından 01 B 9171 plakalı beyaz otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda TIR şoförü Gökay Selfioğlu’nu da silahla vurarak öldürdü.

Kaçışını sürdüren şüpheli, Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi’nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden’e tabancayla ateş ederek öldürdü. Şüpheli, Yeniköy Mahallesi’nde ise Abdullah Koca’nın motosikletiyle şarampole yuvarlanmasına neden olarak öldürdü.

Daha sonra Karakütük Mahallesi’ne geçen şüpheli, burada çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay’ı da öldürdü. Saldırılar sırasında güzergâh üzerindeki 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla başta Tarsus Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı olayın ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi yönlendirildi.

Kaçan zanlının bulunması amacıyla helikopter destekli arama çalışması başlatılırken, şüphelinin kullandığı 01 B 9171 plakalı otomobil Karakütük Mahallesi kırsalında bulundu.

Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için yürütülen operasyon sabah saatlerine kadar devam etti. Jandarma ekipleri, yaptıkları arama sonucunda zanlının Karakütük Mahallesi kırsalındaki Çokak mevkiinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyon sırasında yakalanacağını anlayan zanlı, yanında bulunan silahla intihar etti.