Olay, 34 TC 6526 plakalı bir otomobilin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki Demokrasi Kavşağı'nın alt geçit bölgesinde karşı yöne geçerek 33 FK 059 ve 33 EFP 52 plakalı hafif ticari araçlara çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ikisi ağır olmak üzere toplamda 4 kişinin yaralandığını belirledi.

Soruşturma Devam Ediyor!

Olay yerinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kurtarılarak çevre hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise otopsi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna nakledildi. Bu talihsiz olay, acil müdahale ekiplerinin hızlı tepkisi ve koordinasyonuyla yönetildi. Şehirde büyük bir üzüntüye yol açan kaza, trafik güvenliği konusundaki önemli sorunlara dikkat çekiyor ve toplumun bu konuda daha fazla bilinçlenmesi gerekliliğini vurguluyor. Kazanın nedenleriyle ilgili ayrıntılı soruşturma devam ediyor.