Prodüktör, şarkıcı ve şarkı yazarı Mert Demir, gün batımı konsepti ile 30 Haziran’da KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak.

Prodüktör, şarkıcı ve şarkı yazarı Mert Demir, gün batımı konsepti ile 30 Haziran’da İstanbul KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. İmza attığı başarılı şarkılar ve kendine özgü tarzıyla milyonların beğenisini toplamaya devam eden başarılı ismin konser biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Şarkıları dijital platformlarda dinlenme rekoru kıran, konser biletleri hızla tükenen yapımcı, şarkıcı ve şarkı yazarı Mert Demir, eserleriyle birçok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinde müzik listelerinin, radyoların ilk sırasında yer alıyor. Tarzı, üslubu, renkli ve stil sahibi sahnesi ile konserlerde dinleyicilerine özel bir deneyim sunan sanatçının muhteşem sahne performansı bu yazın unutulmazları arasına adını yazdıracak.

Muhteşem görselliği ve sahne performansıyla bu yazın unutulmazları arasına girecek konserin biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.