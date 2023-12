Köseoğlu, “Değerli İnegöl halkı; Gazze’de şu an büyük bir hak ve batıl mücadelesi verilmektedir. Orada etnik bir savaş değil; bir inanç mücadelesi vardır. Gazze’deki kardeşlerimiz ümmetin, imanın, şerefi ve namusu için savaşmaktadır. Kudüs bizim inancımızın ve dinimizin bir sembolüdür. Orayı muhafaza etmek imanımızın ve dinimizin bir gereğidir. Mescid-i Aksa bizim kutsalımızdır. o kardeşlerimiz hem ümmetin izzeti ve şerefi hem de Mescid-i Aksa’nın bekçiliğini yapmaktadırlar. Dolayısıyla hak ve batıl kavgası bugün İslam ile siyonizm arasındaki mücadeleye dönüşmüştür. Siyonizm sadece Müslümanlar için değil, insanlığın baş belasıdır. Siyonist Yahudi ve İsrail haritadan silinmeden dünyaya adaletin, hakkın ve hürriyetin gelmesi mümkün değildir. Mazlumların gözyaşının dinmesi mümkün değildir. Dolayısıyla zalimlere haddini bildirmek, Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmak, yeryüzüne adaleti hakim kılıp, Allah’ın adını yüceltmek her Müslüman için dini-imani bir görevdir. Bugün en büyük eksiğimiz cihadı unutmak ve cihadı terk edip dünyevileşme hastalığıdır. İşte bugün Hamas aslında büyük bir mesaj veriyor. Niçin yaşadıklarını, hayatın iman ve cihat olduğunu; Müslümanca yaşamının mümkün olmadığı bir yerde, Müslümanca ölmenin yollarını bize gösteriyorlar. Çok büyük tarihi günlerden geçiyoruz, ibretlik olaylara şahit oluyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin imanı, teslimiyeti ve direnişi, Avrupa batı Hıristiyanlarını bile Kuran’ı ve İslamı araştırmalarına vesile olurken bizim Gazze’yi unutmamız, gündemimizden düşürmemiz bizim için çok büyük bir imani tehlikedir. O kardeşlerimiz canlarını veriyorlar ama maaalonundaki ‘Davamız Kudüs’ konferansına tüm ilçe halkımızın davet ediyoruz. Davamızı yeniden hatırlamak, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak, o kardeşlerimize en azından dua ederek maddi ve manevi destek olarak Gazze’yi ve Kudüs’ü unutturmamak gündemde tutmak için tüm halkımızı konferansa bekliyoruz

Fahrettin Eniş