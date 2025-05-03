Erdoğan, Önder ile Külliye'de yaptığı son görüşmeye vurgu yaparak "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve DEM Parti ailesin Allah'tan sabır diliyorum. Kendisinin de son dönemde emek verdiği terörsüz Türkiye menziline ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için taziyelerini iletti. Erdoğan, Önder'in de içinde bulunduğu DEM Parti heyetinin 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin Külliye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak "Kendisinin de son dönemde emek verdiği terörsüz Türkiye menziline ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, DEM Parti’ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize başsağlığı diliyorum.

Merhum Önder’i son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirmiştik.

Sırrı Süreyya Önder’in son dönemde büyük emek verdiği “Terörsüz Türkiye” menziline inşallah vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.