Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kapsamlı bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdi.MERSİN (İGFA) - İleri teknolojiyi kullanarak kent genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden MESKİ, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ihtiyaçlarına anında müdahale etmek üzere hazırlıklarını tamamladı. MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz, teknik daire başkanları, şube müdürleri ve koordinasyon ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bayram süresince yaşanabilecek olası sorunlara karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıda, içme suyu arzında oluşabilecek aksaklıklar, kanalizasyon hatlarında yaşanabilecek yoğunluklar ve vatandaşlardan gelebilecek talepler doğrultusunda müdahale planları hazırlandı. Mersin’in tüm ilçelerinde 7 gün 24 saat esasıyla görev başında hazırda bulunacak MESKİ ekipleri itinayla belirlendi.

MESKİ ekipleri, vatandaşlardan gelen taleplere bayram boyunca da anında müdahale edecek

MESKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı boyunca görev başında olacak personeliyle Mersin genelinde hizmetlerini aksatmadan sürdürmeyi hedefliyor. Bayram süresince vatandaşların karşılaşabileceği sorunlara karşı hazırlıklarını tamamlayan MESKİ, TEKSİN ALO 185 çağrı merkezi aracılığıyla gelen taleplere hızlı ve etkin şekilde müdahale etmeye devam edecek.