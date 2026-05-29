Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Kusay B. (30) yönetimindeki 16 BZJ 960 plakalı motosikletin arka tekerine kumaş parçası sıkıştı. Şehirlerarası otobüs terminali mevkiinde kitlenen tekerlek nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, yolcu konumunda bulunan Mohamad Yousef E.(18) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN