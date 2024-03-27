Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre, Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı riski bulunmaktadır. İstanbul ve çevresindeki Marmara Bölgesi'nde yoğun yağmurun yanı sıra toz taşınımına da dikkat çekilmiştir. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Yağışlı Hava Türkiye Genelinde Etkili

Türkiye'nin genelinde gökyüzü parçalı bulutlarla kaplı olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in bazı bölgeleri, İç Anadolu'nun güney kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sivas, Sinop, Bartın ve Kastamonu'nun çevreleri bulutların etkisi altında olacak. Marmara'nın batı kesimleri, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla'nın çevreleri gece saatlerinde yağış alacak.

Doğu Bölgelerinde Kar ve Şiddetli Yağış Uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu taraflarında yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu Karadeniz'in sahil şeridi, Doğu Anadolu'nun güneydoğu bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun doğu alanları, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ile Muş'un çevrelerinde yerel olarak şiddetli yağışlar bekleniyor.

Bahar Mevsiminde Toz Taşınımı Artıyor

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte toz taşınımı da artmaktadır. Tozun tarımsal faaliyetlere katkısı olabilirken, alerjik reaksiyonlar ve solunum sorunları olan bireyler için risk oluşturmaktadır. Polen ve toz partikülleri alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinden, bu kişilerin dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.

Alerjik Bireylere Maske Kullanımı Önerisi

Toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir ve alerji veya solunum sorunları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, alerjisi olanlar ve astım hastaları gibi solunum güçlüğü çeken kişilerin maske kullanarak korunmaları önerilmektedir.

14 İlde Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı, Adana, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Van, Batman, Şırnak ve Osmaniye illeri için geçerlidir.

Toz Taşınımının Sağlık Üzerindeki Etkileri

Toz taşınımının solunması, solunum yollarında tahrişe ve iltihaplanmaya neden olabilir. Kronik öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomları tetikleyebilir. Astım ve KOAH gibi kronik solunum yolu hastalıklarının şiddetlenmesine yol açabilir. Uzun süreli maruziyet, özellikle asbest gibi zararlı maddeler içeren tozlarla temas halinde, akciğer kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle, tozlu ortamlarda çalışanların solunum koruyucu ekipman kullanmaları ve düzenli sağlık kontrolleri yapmaları önemlidir.