Haftanın son iş gününde hava sıcaklığı 8 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 19 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Cumartesi sabah saatlerinde 10 derece olarak ölçülürken yer yer etkili olan sağanak yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 26 dereceyi gösterecek.

Pazar sabah saatlerinde sıcaklığı 14 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde sağanak yağış yer yer yüzünü gösterirken, çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 21 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Pazartesi sabah saatlerinde 11 derece olarak ölçülürken gün içerisinde termometreler yağış geçişleri ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte 19 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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