Bugün sabah saatlerinde termometreler 14 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 25 derece seviyelerinde yer alacak.

Öte yandan bugün itibariyle sağanak yağış kendini gösterecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 12 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 28 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Gün içerisinde sağanak yağış olacağı belirtildi.