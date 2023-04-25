Bursa için uyarıda bulunan Meteroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü Bursa için sel, su baskını, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

Meteroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde, yarın (Çarşamba) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa), Kıyı Ege (İzmir, Manisa ve Aydın) ile Kütahya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmetedir."

HABER MERKEZİ