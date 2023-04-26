Önümüzdeki günlerde soğuk hava, fırtına, don olaylarının yanı sıra özellikle de yüksek kesimler kar yağışı görüleceğini söyleyerek uyarıda bulunan Dr. Okan Bozyurt'un "Bir iklim bilimci olarak ben de şaşırdım" dedi. Ayrıca Bozyurt'un Marmara Bölgesi için de bir 'oraj' uyarısı var...

Nisan ayından mayısa geçiş sürecinde yurdun hemen hemen her yerinde adeta kış yaşanacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt öngörüsünü 1990'da Ankara'ya yağan kar yağışını hatırlatarak destekledi. Özellikle iç ve yüksek kesimleri işaret eden Bozyurt, Marmara Bölgesi'nde oraj, yani çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur ya da dolu eşliğinde görülen fırtına olayının beklendiğini dile getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise 10 ile uyarı geldi.

"GEÇİCİ BİR KIŞI YAŞAYACAĞIZ"

Dr. Okan Bozyurt, YouTube'dan yaptığı açıklamalarda hava durumuna dair öngörülerini şöyle anlattı:

"Kar, fırtına, soğuk geliyor' Şimdi bu başlıktan da gördünüz hepiniz şaşırdınız ama merak etmeyin ben de bir iklim bilimci olarak şaşırdım. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar kar geliyor, soğuk geliyor ve bununla birlikte fırtına ve don olayı geliyor. Yani deyim yerindeyse bir kışı geçici olarak birkaç gün yaşayacağız. Hatta yüksek kesimlerde bayağı bir kar yağışı olacak. İç kesimlerimizde de belki birçok merkezimizde ve ilçelerde kar yağışı görülecek. Peki ne zaman bu soğuma başlayacak? 27 Nisan'da başlıyor bu soğuma ve 2-3 gün devam edecek. Hava sıcaklıkları özellikle yurdun iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede 10 ila 15 derece azalacak.

BU TARİHLERE DİKKAT: 27-28-29 NİSAN...

Gece sıcaklıkları pek çok merkezlerimizde eksi derecelere düşecek. 27 Nisan'da başlayacak olan soğumanın en yoğun görüleceği tarih ise 28-29 Nisan aralığında olmasını bekliyorum. Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, Kuzey ve iç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun pek çok bölgesinde özellikle Kuzey Doğu Anadolu başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyorum.

33 YIL ÖNCEKİ O KAR YAĞIŞINI HATIRLATTI

"Şimdi herkes şaşıracak tabii bu nisan sonunda mayıs başında ne kar yağışı bu diye. Ben bazı çalışmalarımda bunu hep vurgularım iklimde 33 yıllık dönemler vardır. Aslında 33 yıllık demeyelim de 11 ve 11'in katları şeklinde. Bir iklimde 99 yıllık büyük dönemler var. Çok nadir görülen hava olayları 33 yılda bir tekrar görme şansını yakalıyorsunuz. Mesela buna benzer kopya bir hava kütlesinin 1990 yılında Mayıs ayında Ankara'da da görüldüğünü söyleyebilirim. Nisan'ın 30'unda Mayıs'ın 5'ine kadar olan süreçte ciddi kar yağışları görülmüştü 1990 yılında Ankara'da. Şimdi de 33 yıllık bir dönem geçmiş aradan. Genelde iklimdeki dönemlere baktığımızda da 33-35 yıllık dönemlere sıkışıp kaldığını görüyoruz.

MARMARA BÖLGESİNE DE 'SAĞANAK' UYARISI

"Öte yandan cuma günü beklenen soğuk havanın dışında çarşamba günü (bugün) de çok kuvvetli bir sağanak yağış bekliyorum. Hatta Marmara Bölgesi'nde bir oraj bekliyorum. Çünkü üst atmosfer iyice soğumaya başladı. Üst atmosfer ile alt atmosfer arasında aşırı derecede bir sıcaklık farkı var bu da kararsız havayı tetikliyor. Bu muazzam sıcaklık farkından dolayı da çok güçlü gök gürültülü sağanak yağışlı, dolu ve fırtınalı günler meydana geliyor. Şu anda Türkiye'nin pek çok yerinde çok fazla oraj oluşuyor. Önceki gün de Afyonkarahisar'da çok şiddetli bir dolu yağışı oldu. İki gün önce de Adana'da çok şiddetli dolu yağışları oldu. Adana'nın bazı semtlerinde 30 cm kalınlığında yerde bir dolu örtüsü çıktı. Bu üst atmosferin bizden ne kadar soğuk olduğunu bize gösteriyor."

METEOROLOJİ'DEN 10 İLE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji 10 için 'sarı' kodla uyarıda bulundu, bu illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HABER MERKEZİ