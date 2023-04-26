Ekibimiz ligin 35. haftasında Cumartesi günü 15.00'da Amed Sportif Faaliyetleri ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Bahaddin Güneş, kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman sonrasında açıklama yaparak " Hırsımızı, mücadelemizi, birlikteliğimizi sahaya koyup maçı nasıl kazanırızı düşünmemiz lazım" dedi.

Teknik Direktörümüz Güneş, "Kazanılmış maçta camiayı tebrik etmek lazım. Ben bundan dolayı tüm camiamızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Oyuncularıma da az önce onu söyledim, dün dünde kaldı. Bizim için önemli olan önümüzdeki Amed maçıdır. Kazanmak için oraya gideceğiz, söylenenlere kulak asmamak lazım sahaya çıkınca her şey orada belli olur. Hırsımızı, mücadelemizi, birlikteliğimizi sahaya koyup maçı nasıl kazanırızı düşünmemiz lazım. Bizim grubumuzda zaten puanda makas farkı yok. Yılmaz'ın arka adelesinde bir çekme var, geçen maç oyundan aldık ama zaten sarı kart cezalısı. Yılmaz dışında eksiğimiz yok, kadromuzla çıkacağız ve en iyi mücadeleyi vereceğiz. İnegöl'e puan veya puanlarla dönmek zorundayız" ifadelerini kullandı.