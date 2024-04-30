Bursa'da bugün sabah saatlerinde termometreler 13 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 23 derece seviyelerinde ölçülecek.

Ayrıca hava sıcaklıklarında da yağış boyunca düşüş olacağı belirtildi.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 10 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde 22 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Ayrıca gün içerisinde sağanak yağış olacağı belirtildi.