Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinden itibaren geneli doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam ve gece saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, öğle saatlerinde 1,0 m; Görüş: İyi.