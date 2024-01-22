Metobolizma hızı, vücudumuza aldığımız besinlerin yakımını kolaylaştıracağı için ne kadar yüksek olursa o kadar kilo verme konusunda yardımcı olacaktır. O nedenle günlük yaşam şartlarınızda yapacağınız bazı değişiklik yaşam kalitenizi arttırmaya yardımcı olacaktır.

Kahve

Hergün içtiğimiz bu mükemmel içecek metobolizma hızımızı arttırmakta oldukça faydalı. Fakat burada faydadan çok zarar görmemek için aşırıya kaçmamak ve olabildiğince şekersiz tüketmeye odaklanmalıyız. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde kan şekerini dengeleyip, selülit oluşumunun önüne geçen ve yağ yakımına yardımcı olan yapısı nedeniyle en iyi dostunuz olabilir.

Yeşil Çay

Türkiye çay tüketiminde oldukça üst sıralarda yer alsa da yeşil çay tüketimi toplum genelinde o kadar da yüksek değil. Oysaki antioksidan bakımından kahve kadar değerli olan yeşil çay yine selilüt oluşumu ve yağ yakımı konusunda kahve ile yarışabilecek düzeyde. Metobolizma hızını arttırması da cabası.

Çorba

Çorbasız öğünleriniz varsa eğer artık bu öğünlere sevdiğiniz çorbaları dahil etme zamanı geldi de geçiyor bile. Mutlaka ve mutlaka ana öğün öncesi bir kase çorba hem midenizi dolduracak hemde size daha az yemek yeme imkanı tanıyacak. Çoğu diyet programlarında ilk sıralarda yer alan çorba metobolizma hızını yemek esnasında arttıracak ve sizi tıkadığı için daha az besin ile doygunluk hissi sağlayacak.

Acı Biber (Cin biber, Süs Biberi)

Her öğünde tükettiğinizde metobolizmanız %25 oranında artacak. Fakat mide rahatsızlığı olanlara tavsiye edilmez. Kırmızı acı bibere rengini de veren kapsaisin maddesi sizi daha çok terletmeye itecek, yemek yerken bile. Buda kan dolaşım hızını arttırırp, metobolizma hızını arttırdığının bir kanıtı aslında.

Yulaf Ezmesi (Tam Tahıllı Gıdalar)

Normal ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercihi yapabilirsiniz. Tam tahıllı besinler, katkı maddesi bakımından daha sağlıklı olduğu ve içindeki besin değeri kaybolmadığından dolayı insülin dengesini sağladığı için kilo vermede de yardımcı olacaktır. Yulaf ezmesi, mısır gevreği, esmer pirinç, buğday gibi besinler metobolizma hızını arttırmaktan ziyade daha sağlıklı bir öğün geçirmeniz ve kan şekerini dengeleyip kilo almama konusunda size yardımcı olacaktır.

Su

Kahve dedik, yeşil çay dedik fakat su demek bile aslında burada suya hakaret olurdu. Daha çok su içmek için kendinizi hazırlayın. Çünkü su, vücut dengelemesi ve metobolizma hızını arttıran en önemli hayat kaynağı. Su içmeyi unutma gibi bir hal söz konusu oldu günümüz yaşantısında. Su içmeyi unutmamak için yanınızdan ayırmayın.

Kalsiyum (Süt ve Süt ürünleri)

Üniversitelere araştırma konusu olan kalsiyum metobolizma hızı arttırma ve kilo verme konusunda size bolca yardımcı olacaktır. Tennessee Üniversitesi tarafından yapılan araştırma da günlük 1000-13000 mg kalsiyum alan insanların almayanlara göre daha çok kilo verdiği kanıtlanmıştır.

Omega 3 (Balık, Ceviz, Keten Tohumu)

Bu besin grubu da metobolizmayı arttırıyor. Aslında arttırmıyor fakat metobolizma hızını düşüren leptin hormonunun üretimini azalttığı için normale göre daha hızlı bir metobolizma ile karşı karşıya kalıyor. Omega 3 yağlarının faydalarını saymakla bitiremeyiz zaten.

Baharatlar

Yukarıda acı biberin metobolizmayı arttırdığını söylemiştik zaten. Fakat en az onun kadar değerli karabiber, hardal tohumu, sarımsak tozu ve zencefil gibi baharatları tüketmek size aynı yaşam şartlarında 1000 kalori daha fazla yakmanıza neden olacak. Bu baharatları öğünlerinizden eksik etmeyin.

Brokoli

İsmini duyar duymaz öğğğ diyenleri de duyar gibiyim fakat durun ! Gerçekten C, K , A vitaminleri bakımından çok zengin bir yiyecek olan Brokoli, haftada birkaç kez tüketmekten çekinmemiz için hem birçok hastalığa deva, hemde folik asit, antioksidan bakımından maden olduğu için detoks sebzesi.

Turunçgiller

Mevsiminde tüketmek her zaman daha faydalı, kış mevsiminde bolca tüketmekten çekinmeyin. Hem kış virüslerine karşı koruma sağlar hemde metobolizmanızı hızlandırır.

Elma, Armut

Bu iki meyveyi artık daha çok seveceksiniz. Rio De Jenerio Üniversitesi tarafından araştırmaya konu olan bu meyvelerden günde 3 adet tüketen kadınların tüketmeyenlere göre daha çok kilo verdiği böylece metobolizmayı hızlandırdığı aşikar. Erkeklerde işe yarıyor mu? denemek lazım.