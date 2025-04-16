Olay, 13 Nisan Pazar günü Esenler’de bulunan M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nın Tekstilkent Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 genç istasyon girişindeki yürüyen merdivenlerin oraya geldi. Daha sonra gençler ellerindeki çöpü ve lastiği yürüyen merdivenlere doğru fırlattı. İstasyonda görev yapan güvenlik ve istasyon sorumlusu durumu fark ederek sistem durduruldu.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda yürüyen merdivene çöp ve lastik atan şahısların o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yürüyen merdivenlerin başına gelen gençlerden ikisi çöp poşeti ve araba lastiğini yürüyen merdivenlere doğru fırlatırken, üçüncü kişinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.