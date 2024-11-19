İslam, ailesinin talebi üzerine Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı tarafından yapılan organizasyonla bir günlük Uzman Çavuş görevini yaptı. İlçe Jandarma komutanlığında düzenlenen törende al bayrağımıza elini koyup yemin eden Mevlüt, uzman çavuş kıyafetini giyerek devriyeye çıktı. Gün boyu Jandarma görevini yapan Mevlüt, büyük mutluluk yaşarken, günün sonunda terhis oldu.

Kaymakam Eren Arslan da genci ziyaret edip sevincine ortak olurken, "Asker olmayı çok isteyen İslam kardeşimizin hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı’ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.