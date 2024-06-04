Gebze’de belediye ekipleri Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yaklaşan Kurban Bayram öncesi ilçedeki mezarlıklarda çalışma başlatan Gebze Belediyesi ekipleri; mezarlıklarda bulunan, taş, moloz, çöp ve yabancı otları temizliyor. Mezarlık içindeki yollarda bulunan taş ve toprak yığınları kaldırılıp, kırık dal ve ağaçlar da temizlenerek bayram için ziyaretçilere hazırlanıyor. Gebze Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların bayram süresince mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzur içinde gerçekleştirip, defin işlemlerini rahatça yapabilmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirtti.