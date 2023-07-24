Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Aziz S. Yönetimindeki 34 MBU 07 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Aydın Y. Yönetimindeki 16 ARS 904 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücüler ile 34 MBU 07 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Öznur S.(37) ve Batuhan S. Yaralandı. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.