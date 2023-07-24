Hayriyespor Çitli köyler ligi yarı final maçına komşu candır pankartı ile çıktı.

Çitli Köyler Ligi Futbol Turnuvasında Hayriyespor, Madenspor'u 4-0 yenerek finale kalan taraf oldu. Hayriye Köyüspor 140 yıl önce 93 harbi denilen Türkiye-Rusya harbinden Türkiye’ye göç eden Hayriyelileri 2 kış boyunca misafir eden Maden Köyüne açtıkları pankartla vefa göstererek teşekkür ettiler.

Maç öncesi Hayriyespor "Komşu Candır. Atalarımız 140 yıl yönce buraya geldiklerinde bizlere kapılarını açan Maden köyüne teşekkürü borç biliriz. Yaşasın komşuluk. Hayriye Köyü" pankartı ile maça çıktı.

Hayriye Köyü Gürcü Kültür ve Turizm Derneği sayfalarında ayrıca yaptıkları paylaşımda "Komşu Candır

Çitli Köyü Futbol Turnuvasında Hayriyespor finale kaldı. Yıllar sonra katıldığımız turnuvada finale kalmaktan dolayı gururluyuz. Komşumuz Maden Köyü’ nü 4-0 yenen gençlerimizi tebrik ederiz.

Sonuçtan öte maç öncesi açtığımız pankart gündem oldu.

Yaklaşık 140 yıl önce buraya gelen atalarımız 2 kış boyunca Maden Köyü’nde misafir olarak kalmıştı. Tekrar teşekkür ederiz Maden Köyü" paylaşımda bulundular.