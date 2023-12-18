Bursa-Ankara karayolu üzeri mezit boğazı mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, TIR'a çarptı; 1 kişi yaralandı.
Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri mezit boğazı mevkiinde meydana geldi. Ferdi B. Yönetimindeki 16 ASS 066 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücü Yusuf D. Yönetimindeki 47 ACA 201 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Mehmet A.(24) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
MURAT AVCIKaynak: HABER MERKEZİ