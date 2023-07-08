Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkiinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi.

Ankara istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Emre Yılmaz(40) yönetimindeki 35 AV 7949 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki eşi Günel Yılmaz(37) ve kızı Elif Y.(11) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.