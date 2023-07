Dijital müzik platformu Muud’da Haziran ayının en çok dinlenenleri açıklandı. Yerli sanatçılar listesinde pop müziğin sevilen ismi Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında son zamanların beğenilen gruplarından KÖFN’ün yeni albümü Popstar ilk sıraya yerleşti. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise The Weeknd haziran ayının şampiyonu oldu.



Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da Haziran ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu. Platformda yerli sanatçılar listesinde ilk sırada pop müziğin sevilen isimlerinden Semicenk yer aldı.



KÖFN’ün Popstar albümü zirvede

Muud kullanıcılarının son aylarda en çok dinlediği isim olan Semicenk’in Geri Dönemedim parçası yerli şarkılar listesinin lideri oldu. Sevilen şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran KÖFN grubunun yeni albümü Popstar, Haziran ayında yerli albüm kategorisinde zirveye yerleşti.



Tom Odell’ın Another Love parçası zirvede

Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell - Another Love parçası ile ilk sırada yer aldı. Bunun yanı sıra Haziran ayında The Weeknd, yabancı sanatçılar kategorisinde de zirvenin sahibi oldu. ‘Coi Leray’’in ‘COI’ albümü ise yabancı albümler listesinde en çok dinlenen albüm olarak listeye adını yazdırdı.



Platformda en çok dinlenen yerli single'lar

Semicenk - Geri Dönemedim

Semicenk & Doğu Swag - Pişman Değilim

Simge - Aşkın Olayım

Soner Sarıkabadayı - Seviyo muyuz?

Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun

Semicenk & Reynmen - Yana Yana

Kerim Araz & Sevgim Yılmaz - Dayanamıyorum

Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

İrem Derici - Yaz Gülü

Hadise - Feryat



En çok dinlenen yerli albümler

KÖFN - POPSTAR

Simge - Ben Bazen

Hande Yener - Afrodizyak

Mabel Matiz - Maya

Emir Can İğrek - Parti İptal

Teoman - Aşık Bir Adam

Müslüm Gürses - Küskünüm

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

Madrigal - Neogazino

Merve Özbey - Devran



En çok dinlenen yerli sanatçılar

Semicenk

Simge

Hande Yener

KÖFN

Soner Sarıkabadayı

İrem Derici

Zeynep Bastık

Mabel Matiz

Hadise

İkilem



En çok dinlenen yabancı albümler

Coi Leray - COI

Rema - Rave & Roses Ultra

The Weeknd - The Highlights

Eminem - Curtain Call: The Hits

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Harry Styles - Harry's House

Tom Odell - Long Way Down (Deluxe)

Ellie Goulding - Higher Than Heaven [Deluxe]

Sam Smith - Gloria

ROSALIA - MOTOMAMI



En çok dinlenen yabancı single’lar

Tom Odell - Another Love

Rema & Selena Gomez - Calm Down

Miley Cyrus - Flowers

Drenchill - Freed from Desire (feat. Indiiana)

Maluma - COCO LOCO

Eminem - Mockingbird

Elley Duhe - MIDDLE OF THE NIGHT

Sam Smith & Kim Petras - Unholy

The Weeknd - Blinding Lights

Shakira - Acrostico [Solo Version]



En çok dinlenen yabancı sanatçılar

The Weeknd

Coi Leray

Shakira

Imagine Dragons

Taylor Swift

INNA

Metallica

Miley Cyrus

Tom Odell

Sia

