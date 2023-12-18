Cilt altına iğne ile düşük dozda enjekte edilerek yapılır. İşlem sırasında kullanılmakta olan iğne ise 3 ile 14 mm çapında olmaktadır. Bir çok farklı alanda mezoterapi faydaları görülmektedir. Mezoterapi işlemleri, saç, anti-aging, cilt yenileme, selülit ve çatlak, bölgesel zayıflama, kronik ve akut ağrıları ve spor yaralanmaları için uygulanmaktadır. Cilt altında elastin ve kolajen adlı maddelerin uyarması etkisini göstermektedir mezoterapi uygulaması. İşlem sayesinde bölgede kan dolaşımı düzenlenmektedir.

Saç Mezoterapisi Nedir?

Uzman kişilerin tarafından yapılan saç mezoterapisi bir kozmetik tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Uygulama mineral, vitamin ve çeşitli besleyicilerin saçın derisine enjekte edilerek yapılmaktadır. Kişinin yaşadığı rahatsızlığına göre enjeksiyon içeriği belirlenmektedir. Seanslar halinde yapılmaktadır işlem. Kullanılmakta olan içeriklerin arasında hyaluronik asit, B grubu vitaminleri, çinko, bakır, asit ve aminoasitler vardır. İşlem enjektörle saç derisinin çeşitli bölgelerine sıvı maddenin enjekte edilmesi ve mezoterapi tabancaları ile yapılmaktadır. Ortalama 6 - 8 seans olarak uygulama yapılmaktadır. 12 ile 18 aylık bir süreç alabilir istenilen sonuca ulaşmak. Prp mezoterapisi ise saç köklerinin ve kafa derisinin ihtiyacı olduğu vitaminler enjekte edilir vücuda. Karışıma hastanın kendi kullanılır uygulama sırasında.

Yüz Mezoterapisi (Mezolifting) Nedir?

Mezolifting diğer ismi ile yüz mezoterapisi ciltteki sarkmalara ve ciltteki kırışıklıklar için uygulanmakta olan doğal bir tedavi yöntemidir. Etkili olan anti-aging tedavisi olarak adlandırılan bu yöntemle ciltte bulunmakta olan kolajen sentezinin uyarılmasını sağlayarak cildin daha parlak, sıkı ve genç görünmesini sağlamaktadır. işlem sayesinde cildin daha parlak görünmesi ve elastiğinin artmasını sağlamaktadır. Yüz mezoterapisin de ise mineral, vitamin çeşitli aminoasitler ve hyaluronik asit cilde minik iğnelerle enjekte edilerek uygulanmaktadır. 4-6 hafta ara ile ortalama 4 ve 8 seans işlem uygulanmaktadır.

Selülit Mezoterapisi Nedir?

Her yaş grubunda olan erkek, kadınlarda görülmekte olan hormonal faktörle şekillenmekte olan lenf drenaj problemiyle beraber selülit sorunu ortaya çıkmaktadır. Selülit mezoterapisi sayesinde sertleşen bağ dokusu, selülitli bölgedeki kan akışı, lenfatik dolaşımı düzelmiş olur cilde enjekte edilmiş maddelerle. 4 ve 10 hafta aralıklar ile işlem haftada 1 olacak şekilde uygulama yapılmaktadır. Yapılan işlem egzersiz ve diyet desteği ile daha iyi sonuçlar vermektedir.