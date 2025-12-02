FBM Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. Akbaş, özellikle erkek çocuklarında normalden büyük göğüs oluşumunun jinekomasti olarak adlandırıldığını ifade ederek, "Erkek çocukları okullarındaki aktivitelere katılmak istemezler. Aileleri ve arkadaşlarıyla denize, havuza gitmekten kaçınırlar. Sportif faaliyetlerden uzak dururlar. Genellikle vücutlarını kapatan kalın kıyafetler tercih ederler. Durumu kimsenin bilmesini istemezler ve sürekli saklama çabası içindedirler. Bu durum psikolojilerini ciddi anlamda etkiler" dedi.

Jinekomastinin cerrahi yöntemlerle tedavi edilebildiğini belirten Akbaş, "Bazen vakumla, bazen de cilt kesileri yapılarak fazla dokular alınır. Jinekomastisi olan bir çocuğu ameliyatla normal haline getirdiğimizde psikolojisi ciddi şekilde düzelir" diye konuştu.

"Vücudun aksını bozuyor"

Kız çocuklarında da benzer sorunların görülebildiğini söyleyen Akbaş, özellikle 18 yaş öncesi aşırı göğüs büyümesinin fiziksel gelişimi olumsuz etkilediğini belirtti. Akbaş, "Kız çocuğunun 13–14 yaşında göğüslerinin normalden fazla büyümesi hem psikolojik olarak rahatsızlık verir hem de fiziksel sorunlara yol açar. Omurgayı ve vücut aksını bozarak kamburluğa, duruş bozukluklarına neden olabilir. Bu durumda mutlaka cerrahi tedavi gerekir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Akbaş, hem kızlarda hem erkeklerde normal dışı meme büyüklüğünün bir rahatsızlık kaynağı olduğunu belirterek erken müdahalenin çocukların hem psikolojik hem fiziksel sağlığı için önem taşıdığını sözlerine ekledi.