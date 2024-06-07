Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, Van’da hakem ve gözlemcilerle buluştu. 2024-2025 futbol sezonunun bitmesi ile birlikte bölge ziyaretlerini sürdüren MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Ağrı ziyaretinin ardından önceki gün de Van ziyaretini gerçekleştirerek hakem ve gözlemcilerle bir araya geldi. MHK Başkanı İbanoğlu’na MHK 8. Bölge Sorumlusu Ziya Çetin eşlik etti.

Van’da hakem ve gözlemcilerle yapılan toplantıya Van İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt, il hakem kurulu üyeleri, hakem ve gözlemcilerin yanı sıra Hakkari ve Bitlis’ten gelen il hakem kurulu başkanları ve hakemler katıldı.

Toplantıda MHK Başkanı 2023-2024 Futbol Sezonu ve bölgedeki hakemlerin genel durumları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak görüş alış verişinde bulundu.

MHK 8. Bölge Sorumlusu Ziya Çetin, Van İl Hakem Kurulu Başkanı Halil Kurt, Hakkari İl Hakem Kurulu Başkanı Seyfullah Kaya ve Bitlis İl Hakem Kurulu Başkanı Cenk Yıldız ayrı ayrı söz alarak bu ziyaret ve toplantı nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı İbanoğlu’na teşekkür etti. Uzun yıllar sonra bir Merkez Hakem Kurulu Başkanının bölgeyi ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkanı sağlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Toplantının daha sonraki bölümlerinde klasmanlarda görev yapan tüm hakemlere söz verilerek düşünceleri alındı. İl hakemlerinin de isteğe bağlı görüşlerinin alındığı toplantı oldukça verimli geçti.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu bu tür ziyaretlerle hakemlerin ve camianın fikir ve görüşlerinin alınarak değerlendirmeler yapılmasının çok olumlu sonuçlar verdiğini belirtti ve bu tür toplantılara zaman zaman devam edileceğini ifade etti.