Gemlik Umurbey Mahallesi'nden başlayan ziyaret programı sırasıyla Kumla Mahallesi, Kumla Köyiçi, Karacaali ve Narlı güzergâhı boyunca devam etti. Ziyaretlerin ana gündemini kırsal kalkınma, mahallelerin altyapı ihtiyaçları ve yerel sorunlara yönelik üretilecek kalıcı çözüm yolları oluşturdu. Bölge muhtarlarıyla gerçekleştirilen istişarelerde vatandaşların talepleri birinci ağızdan dinlenerek not edildi. Ziyaretler kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelere yönelik hayata geçireceği projeler ve destekler hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Sorunların masa başında değil bizzat sahada tespit edilmesinin önemine vurgu yapılan programda, Büyükşehir Belediyesinin kurumsal gücü ve İl Başkanlığının koordinasyonuyla kırsal mahallelerdeki eksikliklerin hızla giderileceği belirtildi. Program, bölge halkının yoğun ilgisi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.