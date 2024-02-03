Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP’li başkanlarını eleştirip, "CHP yönetimine geçen belediyelerde vatandaşlarımız hizmete hasret kaldı. Cumhur İttifakı 31 Mart’ta, Türkiye’ye karşı sahnelenen beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı, siyaset ve diplomasi denklemlerinin Türkiye olmadan kurulamayacağının gösterilmesinin yanında, bölgesel ve küresel planda oyun kurucu vasfımızın devamı için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatları ile bu kutlu göreve hazırdır ve mutlaka başaracaktır” dedi. .

MHP Bursa İl Başkanlığı, Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Bursa Teşkilatı buluşmasında bir araya geldi. Programa katılan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz mahalli idare seçimlerinde CHP’ye geçen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında konuşan Büyükataman, “31 Mart 2019 tarihinden itibaren CHP yönetimine geçen belediyelerde vatandaşlarımız hizmete hasret kalmış, siyasi ikballerinin peşinde koşan belediye başkanlarının elinde adeta mahvolmuştur” dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığı, KAÇEP Bursa Teşkilatı buluşmasında bir araya geldi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin katıldı. Toplantının gündemi yaklaşan mahalli idare seçimleri oldu. 57 gün sonra sandık başına gidileceğini hatırlatan Büyükataman, 31 Mart 2019 mahalli idare seçimleri sonrası başta İstanbul ve Ankara olmak üzere CHP’ye geçen belediyeler sonrası “Vatandaşlarımız hizmete hasret kalmış, siyasi ikballerinin peşinde koşan belediye başkanlarının elinde adeta mahvolmuştur” ifadelerini kullandı. Büyükataman önümüzdeki seçimler için KAÇEP teşkilatından desteklerini istedi.

“CHP yerel yönetimlerde çuvalladı, sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçemedi”

Programda konuşan Büyükataman, “31 Mart 2019 tarihinden itibaren CHP yönetimine geçen belediyelerde vatandaşlarımız hizmete hasret kalmış, siyasi ikballerinin peşinde koşan belediye başkanlarının elinde adeta mahvolmuştur. CHP yerel yönetimlerde çuvallamış, sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçememiştir. Aziz milletimiz 31 Mart seçimleriyle yerel yönetimlere vurulan paslı zincirleri kırıp atmalı, bu kötü gidişata son vermeli ve Türkiye hızlanmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yerel yönetimler vasıtasıyla engel olmaya çalışan muhalefet cephesi sandıkta dersini almalı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Mahalli İdarelerle tam manasıyla kökleşmeli ve 31 Mart Cumhur İttifakı’nın zaferiyle taçlanmalıdır. Şehirlerimiz Cumhur İttifakı’nın üretken belediyecilik anlayışına kavuşmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yerel yönetimler vasıtasıyla kuşatmak isteyenler, milli birlik ve kardeşliğimizi hançerlemeye çalışanlar cumhurun karşısında kaybetmelidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi; ‘Cumhur İttifakı 31 Mart’ta, milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı 31 Mart’ta, Türkiye’ye karşı sahnelenen beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı, siyaset ve diplomasi denklemlerinin Türkiye olmadan kurulamayacağının gösterilmesinin yanında, bölgesel ve küresel planda oyun kurucu vasfımızın devamı için başarılı olmalıdır’. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatları ile bu kutlu göreve hazırdır ve mutlaka başaracaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, “Yapmadıklarını yapmış gibi gösteriyorlar”

Programda Bursa’daki CHP’li belediyeleri eleştiren Aktaş, “Alinur Aktaş ne yaptı ki diyebilirsiniz. 55 bin nüfuzlu Yenişehir Belediye Başkanımız burada, 5 senedir beraber çalışıyoruz. 550 bin nufüzlu tam 10 katı büyüklüğünde Nilüfer Belediyesi’de orada. 55 bin nüfuzlu ilçe belediyesi onların 10’da 1’i kadar. Hatta Nilüfer rantı yüksek bir ilçe olması hasebiyle belki de Yenişehir’e oranla bütçesi 15 kat fazla. Nilüfer’de yapılan spor yatırımları ile Yenişehir’de yapılan spor yatırımlarını yan yana koyun bırakın aynı olmayı iddia ediyorum Yenişehir’deki spor yatırımları Nilüfer’den çok daha fazla. Bunlar belediyecilik falan yapmıyorlar. Bunlar algı belediyeciliği yapıyorlar. Bunlar iftira atıyorlar, yalan konuşuyorlar, yapmadıklarını yapmış gibi gösteriyorlar” dedi.

“Derdi Mudanya olmayan belediye başkanı ile karşı karşıyayız”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın meclis toplantılarına gelmediğini söyleyen Aktaş, “Nilüfer sınırları içerisinde bir tane doğru dürüst konferans salonunun olduğunu bana söyleyebilir misiniz? İnsanların bu manada toplanma, organizasyon, tiyatro faaliyetlerini yapacakları bir tane alan var mı? Yok, ama onlara kalsa kültür de onların, sanat ta onların, sosyal faaliyetler de onların. Mudanya ve Gemlik Belediyesi’ni hiç konuşmuyorum zaten. Mudanya Belediye Başkanının son 5 yılda katıldığı 5 meclis toplantısı yok. Yılda 23-24 arası meclis oturumu oluyor, muhakkak mazeretiniz olabilir, 5 yılda yapar 120 buluşma, size temin ederim ya 4 ya da 5 kez katılmıştır. Onda da zaten başladıktan bir saat sonra toplantıdan ayrılmıştır. Derdi Mudanya olmayan, derdi Gemlik olmayan belediye başkanları ile karşı karşıyayız. Gidin Mustafakemalpaşa’da da, Karacabey’de de, Yenişehir’de de, diğer ilçelerde de taş üzerine taş koyabilir miyiz derdi ve hesabıyla hareket eden kardeşlerimiz var” ifadelerini kullandı.