Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) meslek yüksekokulları, kalite güvence süreçlerinde önemli bir eşiği daha aşmayı başardı. Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne (MEDEK) yapılan başvurular kabul edilerek, 10 program daha akredite edildi.

Rektörlük D Salonunda gerçekleşen belge takdim törenine; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftci ve MYO Müdürleri ile akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde edilen bu başarının arkasında ciddi bir ekip ruhu ve titiz bir hazırlık süreci olduğunu belirtti. MEDEK'in dış değerlendirici olarak sunduğu katkıların ve objektif bakış açısının üniversite için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz; süreci yöneten koordinatörlere, okul müdürlerine ve tüm akademik ekiplere teşekkürlerini sundu. MEDEK ziyareti öncesinde kendi iç değerlendirmelerini ve provalarını yaparak sürece özgüvenle hazırlandıklarını ifade eden Rektör Yılmaz, 10 başvurunun tamamının olumlu sonuçlanmasının bu sıkı çalışmanın doğal bir neticesi olduğunu ve bu başarıyı taçlandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise bir üniversitenin 10 başvurusunun 10'unda da tam akreditasyon almasının, o kurumun kalite güvence sistemine olan inancının en somut göstergesi olduğunu altını çizdi. Türkiye genelinde mesleki eğitime olan ilginin ve kalite talebinin hızla arttığını belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, bu yıl 94 üniversiteden 468 programın başvuru yaptığını ifade etti. Akreditasyonun sadece bir belge olmadığını, aynı zamanda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu ile diplomanın Avrupa düzeyinde geçerliliğini tescillediğini ve ÖSYM kılavuzlarında yer alarak daha nitelikli öğrenci akışını sağladığını hatırlattı. BUÜ'nün bu alandaki başarısını 'bilgi ihracı' aşamasına getirdiğini söyleyen Sarıbıyık, bu deneyimli kadroları diğer üniversitelerin değerlendirme süreçlerinde de 'takım başkanı' ve 'değerlendirici' olarak görmeyi arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

BUÜ bünyesinde kalite standartlarını en üst seviyede karşılayan Gemlik Asım Kocabıyık MYO - Bilgisayar Programcılığı, İnegöl MYO - İnşaat Teknolojisi, Karacabey MYO - Laborant ve Veteriner Sağlık, Keles MYO - Bankacılık ve Sigortacılık, Mennan Pasinli MYO - Atçılık ve Antrenörlüğü, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO - Elektronik Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri MYO - İlk ve Acil Yardım, Teknik Bilimler MYO - Makine, Yenişehir İbrahim Orhan MYO - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sosyal Bilimler MYO - Lojistik programları tam akredite programlar olarak tescil edildi.