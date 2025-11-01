MHP Genel Sekteri İsmet Büyükataman MHP Bursa İl Başkanlığı’nda basın mensupları ile bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulunan Büyükataman, süreci baltalamak için algı operasyonu yönetenlere "Milliyetçi Hareket Partisi’nin olduğu yerde terörle müzakere değil mücadele olduğunu milletimiz gayet iyi bilmektedir" dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbet programları çerçevesinde Bursa’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye gündemi üzerine açıklamalarda bulunan Büyükataman, süreci baltalamak ve algı operasyonu yapmak isteyenlere "Milliyetçi Hareket Partisi’nin olduğu yerde terörle müzakere değil mücadele vardır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" toplantılarının 81 ilde gerçekleştirilmesinin ardından son bulduğunu ve sürece yönelik algı operasyonlarını bertaraf ettiklerini kaydetti. Vatandaşın sıkıntılarını dinlemek için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbetlerinin devam edeceğini belirten Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman aziz milletimizin yanında olan bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Bizler günü birlik siyasi menfaatler için değil aziz milletimizin huzuru, refahı ve güvenliği için mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetine örnek teşkil eden "Önce Ülkem Ve Milletim Sonra Partim Ve Ben" düsturuyla her şeyden önce Türkiye ve Türk milleti diyoruz. Her vatandaşımıza ulaşıyor, her insanımızın derdiyle dertlenip çözüm üretmeye çalışıyor, aziz milletimizden hiçbir zaman kopmuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak iç ve dış gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlı adımlarla yürürken iç cephemizin daha da sağlamlaşması için sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi olarak 9 Ağustos 2025 tarihinde başlattığımız "Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" 27 Eylül 2025’te başarılı bir şekilde son bulmuştur. Bu toplantılar, 9 ayrı bölgede 81 ilimizi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiş, Terörsüz Türkiye hedefimiz anlatılmış ve bu süreçte yapılan algı operasyonları, karalama kampanyaları bertaraf edilmiştir. Sivil toplum kuruluşları, mesleki örgütler, muhtarlarımız, yöre insanlarımızla görüşmeler sağlanmış ve son derece olumlu geri dönüşler alınmıştır. Aziz milletimizin bu toplantılara gösterdiği yoğun ilgi ve yüksek katılım bir defa daha partimizin Türk milletinin gönlündeki tartışmasız yerini göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak önümüzdeki süreçte de vatandaşlarımızla buluşmalarımız devam edecektir. Bu doğrultuda aziz milletimizin tasasını dinlemek, kaygısını anlamak, sıkıntılarını paylaşmak için; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerimizi ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbetlerimizi bütün il ve ilçelerimizi kapsayacak şekilde başlatmış bulunmaktayız. Sohbet ve ziyaret programlarımızda Terörsüz Türkiye hedefimiz başta olmak üzere; ekonomiden, toplumsal sorunlara ve dar gelirli vatandaşlarımızın sıkıntılarına kadar "Dinlemedik dert Paylaşılmadık sorun Kalmayacak" ve sorunların çözümü için Milliyetçi Hareket Partisi var gücüyle çalışmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye, Türk milletinin zırhı olacak bir stratejidir"

Terörsüz Türkiye ile birlikte sadece yurt içi değil Akdeniz’den Ege’ye, Balkanlar’dan Kafkas’lara kadar Türk Milleti’nin çıkarlarının korunacağını söyleyen Büyükataman, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihinde toplumsal uzlaşıya, milli birliğimize ve bin yıllık kardeşliğimize el uzatarak attığı tarihi adım, Terörsüz Türkiye adıyla bir devlet politikasına dönüşmüştür. Terörsüz Türkiye, küresel emperyalist komploların ve Siyonist emellerin tasfiyesini sağlayacak milli bir duruş olmakla birlikte, Cumhuriyet tarihimizin en stratejik hedefidir. Yaptığımız hiçbir hamle boşuna değildir, yaklaşık bir yıl gibi bir süre içerisinde bölücü terör örgütü kendini ön şartsız bir şekilde feshetmiştir. Elbette 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü beklemiyoruz. Fakat gelinen nokta ve elde edilen somut kazanımlar son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti meselenin sahibidir ve yetkili tüm kurumlarıyla süreci yönetmektedir. Büyük Türk milleti, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne olan güvenini göstermiş, terörsüz Türkiye hedefini sahiplenmiştir. Terörsüz Türkiye, yalnızca ülkemizde değil bölgemizde de barış ve istikrar umutlarını arttırmıştır. Umutları arttırdığı gibi Soykırımcı İsrail’in de hesaplarını bozmuştur. İsrail; Suriye’de filizlenen istikrara ve bütünlüğe engel olmak için SGD/PYD’yi kışkırtarak Terörsüz Türkiye hedefimize açıkça saldırmaktadır. Bu aşamada Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi istikrarının sağlanması ve SGD/YPG gibi ayrılıkçı unsurların silah bırakıp Şam hükümetine entegre olması son derecede önemlidir. Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemen bağımsızlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin ihmal etmeyeceği politik ve diplomatik görüşüdür. İşte bu yüzden Terörsüz Türkiye hedefimiz bölgemizde yaşanan gelişmelerden ayrı düşünülmemelidir. Terörsüz Türkiye, yalnızca yurt içinde değil tüm bölgemizde istikrarı sağlayacak, Akdeniz ve Egede ’ki çıkarlarımızı koruyacak, Balkanlardan Kafkaslara Türk milletinin zırhı olacak bir stratejidir. Türkiye Cumhuriyeti hem içerde hem de dışarda terörün kökünü kazımaya kararlıdır. Elinde silah olanlara, terörü bir araç olarak kullananlara fırsat verilmeyecek, terörle mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir" dedi.

"Terörsüz Türkiye taviz süreci değildir"

Terörsüz Türkiye’nin bir müzakere değil, mücadele süreci olduğunu belirten Büyükataman, "Terörsüz Türkiye hedefinden rahatsız olan, iftiralarla ve olmadık algı operasyonlarıyla partimize saldıran çevreler tarihi bir yanlışın içerisindedir. Ne yazık ki, CHP ve İP Siyonizm’in çarkını döndürmekte, emperyalist tezgâha figüranlık yapmaktadırlar. Bir yanda yolsuzluk batağında çırpınan CHP Terörsüz Türkiye konusunu istismar etmeye kalkarken, diğer yanda siyasi duruşu şaibeli olan İP bu tarihi hedefe yalanlarla saldırmaktadır. Şükürler olsun ki; fitne aşılamak için pusuda bekleyen emperyalizm ve yerli işbirlikçileri aziz milletimizin üstün ferasetine takılmıştır. Büyük Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı etrafında kenetleniştir. Bizim çizgimiz nettir, teröre taviz yoktur, silahların gölgesinde siyaset yapma çabalarına müsamaha gösterilmeyecektir. Terörsüz Türkiye, bir taviz süreci, al-ver pazarlığı değildir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin olduğu yerde terörle müzakere değil mücadele olduğunu milletimiz gayet iyi bilmektedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bölücü terörün son bulmasında asıl payın sahibidir ve destansı mücadeleleri unutulmayacağı gibi bu mücadeleye gölge düşürülmesine de asla izin verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerleriyle Türk milletinin birliğini, dirliğini ve dayanışma azmini kıracak hiçbir dayatma veya teklifin geçerliliği yoktur. Anayasal Vatandaşlık ezberiyle Türklüğü etnik yapıya indirgeyerek anayasadan tasfiye emeli olmayacak duaya âmin demekten farksızdır. Anayasanın 66. Maddesiyle ilgili polemik yapmak, zemin yoklamak, kara propagandaya girişmek abesle iştigaldir ve sonu da hüsrandır. Milletimizin adı Türk milletidir. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Terörsüz Türkiye hedefimiz bu ebedi bütünlüğü korumak ve yeni yüzyılda bütün yönleriyle güvenceye kavuşturmaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin egemenlik hukukunu, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini zayıflatacak hiçbir yanlışa müsaade etmeyecektir" şeklinde konuştu.

"MHP tüm vatandaşları ‘Türk Milleti’ tanımı ile kucaklamaktadır"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşları ‘Türk Milleti’ tanımı kucakladıklarını ve Türkiye’nin 2’inci yüzyılına Türk mührü vurulacağını kaydeden Büyükataman, "Terörsüz Türkiye milli güvenliğimiz açısından son derece önemli bir hedef olmasının yanında sosyal barışın ve toplumsal mutabakatın sağlanması açısından da büyük rol oynamaktadır. Türk ile Kürt arasına saçılmak istenen emperyalizm menşeli nifak tohumları ve ayrılıkçı emeller Terörsüz Türkiye" hedefi ile yok edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesi kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir. Biz, Türk’üyle Kürdü’yle, Alevi’siyle Sünni’siyle hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz. Milliyetçi Hareket Partisi, bu anlayışla ülkemizde yaşayan her vatandaşımızı "Türk milleti" tanımı içinde kucaklamaktadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi; Yeni yüzyılın ikinci yılında "Terörsüz Türkiye" gaye ve gayretiyle ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ortak kader mizanında iyice billurlaşıp ayrılmaz bütün haline gelecektir’. Terörün son bulmasıyla, Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadeleye ayırmak zorunda kaldığı bütçe ülkemizin kalkınmasına aktarılacak, yeni yatırımlarla ekonomimiz bir nefes alacaktır. Ekonomik ve Sosyal kalkınmamızla birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerlememizin yolu açılacaktır. Aziz milletimizi hak ettiği refaha ve huzura kavuşturmanın, yeni yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti’nin ismini altın harflerle yazdırmanın zamanı gelmiştir. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle beraber, ülkemiz yeni yüzyıla Türk mührünü vuracaktır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi her türlü ihanetin, bölücü terörün kökünü kazıyacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi mutlaka başarıya ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.