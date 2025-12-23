Milyonlarca çalışanın merakla beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde bugün saat 18.00'de tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı yapılacak.

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı olarak etkileyen yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin görüşmeler 12 Aralık’ta başlamıştı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlık ettiği ilk toplantıya işçi kesimi katılmazken, işveren tarafını TİSK temsil etmişti. Komisyon, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla 18 Aralık’ta ikinci toplantısını gerçekleştirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürece ilişkin açıklamasında, "Asgari ücret görüşmeleri kapsamında sosyal diyalog sürecini devam ettiriyoruz. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile süreci değerlendirdik. Bugün de HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ile bir görüşme gerçekleşirdik. Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri komisyona ileteceğim. Sosyal diyalog süreçlerini başlatıyoruz. Burada özellikle şunun altını çizmek isterim, masada işçi kesiminin olmaması çok önemli bir eksiklik değil. Çünkü biz biraz önce TÜRK-İŞ'in masasına gittik, görüşlerini aldık. Şimdi de HAK-İŞ'in masasında bu istişareleri yaptık ve aldığımız bu görüşleri de komisyona, genel müdürümüze ileterek süreci sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlayacağım" demişti.

TÜRK-İŞ MASADA YOK

Geçen yıl masadan kalkan ve bu sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını duyuran TÜRK-İŞ adına açıklama yapan Genel Başkan Ergün Atalay, şunları söylemişti: "Biz dediğimiz noktadayız. Burada komisyonu öyle olmuş, böyle olmuş, biz ona bakmadık hiçbir zaman. Burada veriler ortada, kira ortada, ulaşım ortada, eğitim ortada, gıda ortada. Bununla ilgili asgari ücretin kayıpları ortada. Bunları göz ardına almasınlar. Emeklin durumu ortada, işsizin durumu ortada. Bugün ne anlattıysam kendisine burada, hepsini bir de anlattım. Bakan Bey'de aynısını anlattı, talep verdiğimiz yok. Katılmama gerekçelerimiz biz geçen sunduk"